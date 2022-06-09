В МО РФ сообщили об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром

Также ударами ракет уничтожены два пункта управления, ЗРК «Оса-АКМ», склад боеприпасов в районе Парасковиевки, поражено 23 района сосредоточения неприятельских войск.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили учебный центр ВСУ в городе Новоград-Волынский, где проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Об этом на брифинге 9 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, ударами ракет за минувшие сутки уничтожены два пункта управления, ЗРК «Оса-АКМ» под селом Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевки, поражено 23 района сосредоточения неприятельских войск.

Конашенков добавил, что силы ПВО обнаружили и сбили одну ракету, которые выпустили вооруженные силы Украины из комплекса «Точка-У» под Херсоном и два реактивных снаряда РСЗО «Смерч» под Харьковом и в ДНР.

Представитель МО РФ напомнил, что саперы РФ начали разминирование национального парка «Святые горы» в ДНР. Найдены и уничтожены 126 взрывных устройств, включая 54 противотанковые мины.

Ранее начальник аэромобильного отдельного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко рассказал «Звезде», как российская пневмокаркасная палатка спасла находившихся внутри людей после артиллерийского обстрела ВСУ.

Перед этим корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на учениях артиллеристов ДНР, где они тренируются поражать цели и обслуживать 152-мм орудия Д-20.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов