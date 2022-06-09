Армия Армия Армия

В МО РФ сообщили об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром

11:30 09.06.2022
Также ударами ракет уничтожены два пункта управления, ЗРК «Оса-АКМ», склад боеприпасов в районе Парасковиевки, поражено 23 района сосредоточения неприятельских войск.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили учебный центр ВСУ в городе Новоград-Волынский, где проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Об этом на брифинге 9 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, ударами ракет за минувшие сутки уничтожены два пункта управления, ЗРК «Оса-АКМ» под селом Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевки, поражено 23 района сосредоточения неприятельских войск.

Конашенков добавил, что силы ПВО обнаружили и сбили одну ракету, которые выпустили вооруженные силы Украины из комплекса «Точка-У» под Херсоном и два реактивных снаряда РСЗО «Смерч» под Харьковом и в ДНР.

Представитель МО РФ напомнил, что саперы РФ начали разминирование национального парка «Святые горы» в ДНР. Найдены и уничтожены 126 взрывных устройств, включая 54 противотанковые мины.

Ранее начальник аэромобильного отдельного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко рассказал «Звезде», как российская пневмокаркасная палатка спасла находившихся внутри людей после артиллерийского обстрела ВСУ.

Перед этим корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на учениях артиллеристов ДНР, где они тренируются поражать цели и обслуживать 152-мм орудия Д-20.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:38 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской переправы через Северский Донец
09:30 В стране и мире
В ЛНР сообщили о трех погибших при обстреле Стаханова украинскими «Градами»
08:35 В стране и мире
Видео
В Амурском заливе загорелось рыболовное судно: видео
05:01 Армия
Видео
Бессмысленная жестокость: как ВСУ обстреливают жилые районы кассетными боеприпасами
05:02 Армия
Видео
Засекреченные маршруты и поддержка авиации: кадры работы сопровождения колонн ВС РФ в ходе СВО
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской переправы через Северский Донец
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром
Видео
«Я на вершине, счастлив и нем»: как участники восхождения на Эльбрус описывают подъем на самую высокую точку Европы
Видео
«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус
Британский наемник Пиннер в суде ДНР признал вину по делу о насильственном захвате власти
Видео
В МО РФ раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.