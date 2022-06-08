«Снаряд прилетел»: десантник рассказал, как пневмокаркасная палатка спасла военных медиков от обстрела ВСУ
Начальник аэромобильного отдельного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко рассказал «Звезде», как российская пневмокаркасная палатка спасла находившихся внутри людей после артиллерийского обстрела ВСУ.
«Двадцатого марта в результате артиллерийского обстрела медицинского отряда получил ранение в область левого плеча. Первые два выстрела в 400 метрах от отряда. Дал команду, чтобы все в укрытие спустились», - сказал десантник.
После того, как поступило сообщение, что российским военным медикам везут раненого, часть персонала выдвинулось на помощь.
«Я вышел из укрепления, чтобы посмотреть, как они добежали, спрятались ли остальные. В этот момент к нам снаряд прилетел прямо в центр расположения и задел палатку, в которой работали. Людей внутри спасла и доставила временную неприятность, с которой я пожил некоторое время. Благо, все зажило», - добавил Бровко.
Юрий рассказал, что пневмокаркасный комплект российские военные получили в прошлом году. Надувная конструкция имеет повышенное содержание кевларовых нитей, что обеспечивает ее прочность и надежность. Пневмокаркасный комплект развернут на 110 коек для оказания квалифицированной помощи, добавил он.
Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на учениях артиллеристов ДНР - они тренируются поражать цели и обслуживать 152-мм орудия Д-20.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов