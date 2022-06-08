«Снаряд прилетел»: десантник рассказал, как пневмокаркасная палатка спасла военных медиков от обстрела ВСУ

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Начальник аэромобильного отдельного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко рассказал «Звезде», как российская пневмокаркасная палатка спасла находившихся внутри людей после артиллерийского обстрела ВСУ.

«Двадцатого марта в результате артиллерийского обстрела медицинского отряда получил ранение в область левого плеча. Первые два выстрела в 400 метрах от отряда. Дал команду, чтобы все в укрытие спустились», - сказал десантник.

После того, как поступило сообщение, что российским военным медикам везут раненого, часть персонала выдвинулось на помощь.

«Я вышел из укрепления, чтобы посмотреть, как они добежали, спрятались ли остальные. В этот момент к нам снаряд прилетел прямо в центр расположения и задел палатку, в которой работали. Людей внутри спасла и доставила временную неприятность, с которой я пожил некоторое время. Благо, все зажило», - добавил Бровко.

Юрий рассказал, что пневмокаркасный комплект российские военные получили в прошлом году. Надувная конструкция имеет повышенное содержание кевларовых нитей, что обеспечивает ее прочность и надежность. Пневмокаркасный комплект развернут на 110 коек для оказания квалифицированной помощи, добавил он.

Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на учениях артиллеристов ДНР - они тренируются поражать цели и обслуживать 152-мм орудия Д-20.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов