Армия Познать на деле: как артиллеристы ДНР учатся использовать 152-мм орудия Павел Кольцов Пройдя обучение, артиллеристы Донецкой Народной Республики смогут внести свой вклад в борьбу с украинскими националистами на передовой. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на учениях артиллеристов ДНР - они тренируются поражать цели и обслуживать 152-мм орудия Д-20. «Стрельба прямой наводкой, самая простая для артиллериста, цель находится в прямой видимости, до нее не больше, чем полтора километра», - прокомментировал корреспондент. Пройдя обучение, артиллеристы смогут внести свой вклад в борьбу с украинскими националистами на передовой. Ранее «Звезда» показывала, как работают ударные вертолеты Ми-35 в ходе специальной военной операции на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика