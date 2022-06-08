Суд продлил арест собственнику шахты «Листвяжная»

Михаил Федяев будет находиться под стражей до 14 сентября.

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Заводский районный суд в Кемерово продлил срок содержания под стражей собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева. Он будет находиться в месте заключения до 14 сентября.

«Продлили (содержание под стражей - прим. ред.) на три месяца, до 14 июня было, значит, до 14 сентября», - сообщили в суде агентству РИА Новости.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. Семьям погибших в результате инцидента начали производить выплаты. В среднем каждая семья получит более шести миллионов рублей.