Шахта «Листвяжная» начала производить выплаты семьям погибших

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе, где несколькими днями ранее произошел взрыв, начинает производить выплаты семьям погибших в результате инцидента.

Семьи погибших получат по два миллиона рублей единовременной выплаты. Кроме того, каждый член семьи лично получит еще по одному миллиону рублей.

«В среднем каждая семья получит более шести миллионов рублей», - приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы шахты.

Отмечается, что всего на выплаты взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 миллионов рублей.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах на лечении находятся 60 пострадавших, еще 12 восстанавливаются дома.