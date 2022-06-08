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В посольстве РФ указали на пренебрежение нормами со стороны США при поставках оружия на Украину

Марина Крижановская
04:45 08.06.2022
Указывается на пренебрежение международными нормами при отправке на Украину ПЗРК Stinger, дальнобойных артиллерийских систем и при продаже вертолетов Ми-17 российского производства киевским властям.
В посольстве РФ указали на пренебрежение нормами со стороны США при поставках оружия на Украину
© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com
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В посольстве России в Соединенных Штатах акцентировали внимание на очередном пакете военной помощи США Украине, включающей четыре вертолета Ми-17 российского производства.

Так, прежде эта военная техника приобреталась американцами для правительства Афганистана. Россия указала на нарушение американской стороной положений сертификата конечного пользователя.

«Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России. Это - вопиющее нарушение американской стороной ее обязательств. Несмотря на наши неоднократные обращения за разъяснениями, внятного ответа от США не последовало», - приводит посольство сообщение в своем Telegram-канале.

Также США пренебрегают международными нормами, направляя на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.

«Среди них - резолюция ГА ООН 62/40 2007 г. и согласованные в рамках Вассенаарских договоренностей "Элементы экспортного контроля за ПЗРК" 2003 г., непосредственно направленные на минимизацию рисков попадания указанного класса вооружений в руки негосударственных субъектов», - сообщили российские дипломаты.

Российское диппредставительство указало на проявляемую США безответственность при передаче Украине дальнобойных артиллерийских систем. Отмечено, что «в Вашингтоне игнорируют очевидную угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами».

«Подобные двойные стандарты подрывают доверие к Вашингтону как к участнику многосторонних экспортно-контрольных механизмов», - подытожили в посольстве России в США.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на поставки Украине дальнобойных ракет из США. Также он рассказал, каково состояние российско-американского диалога. Антонов отметил, что общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем.

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