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Посол Антонов рассказал, каково состояние российско-американского диалога

Марина Крижановская
23:51 07.06.2022
Посол России в США отметил, что общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем.
Посол Антонов рассказал, каково состояние российско-американского диалога
© Фото: Минобороны России
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Нынешний российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

Он добавил, что доверие между сторонами подорвано, а взаимодействие сторон «во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем». Обо всем этом посол Антонов рассказал в эфире Первого канала.

«Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке, доверие подорвано. Обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидный взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем», - рассказал посол Анатолий Антонов.

Накануне высокопоставленный российский дипломат сообщил о политике притеснения журналистов из России, проводимой Соединенными Штатами. Он указал на то, что российским СМИ запрещено вещание на территории США, журналистам ограничен доступ на официальные мероприятия.

Также осложнен процесс оформления рабочих виз и блокируются банковские счета. Вместе с тем спецслужбы США совершают подходы завербовать сотрудников СМИ России.

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