Посол Антонов заявил, что РФ ответит на поставки Украине дальнобойных ракет из США

Анатолий Антонов отметил, что не сомневается в эффективности ответных действий российской стороны.

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов высказал убеждение, что российской стороной будут сделаны адекватные шаги в ответ на поставку дальнобойных ракет из США на Украину. Об этом Антонов заявил в эфире Первого канала.

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», - заявил посол Антонов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также отреагировал на поставки на Украину западных дальнобойных ракет. Министр подчеркнул, что «чем дальнобойнее будут системы, поставляемые киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и Российской Федерации».