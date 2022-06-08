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Посол Антонов: РФ готова к стратдиалогу, но не будет «бегать за американцами»

Марина Крижановская
02:47 08.06.2022
Анатолий Антонов обратил внимание на то, что США приостановили стратегический диалог с началом проведения Россией специальной военной операции на Украине, заявив, что он для них не в приоритете.
Посол Антонов: РФ готова к стратдиалогу, но не будет «бегать за американцами»
© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com
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Вопросы стратегической стабильности важны для всего мирового сообщества. Российская сторона готова к диалогу по данному вопросу, но упрашивать американскую сторону не намерена. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Мы с российской стороны готовы к серьезному, профессиональному разговору с американцами на эту тему, это отвечает нашим интересам. Я уверен, это отвечает и интересам Соединенных Штатов Америки, и международного сообщества, но очень важно - мы бегать за американцами не будем», - заявил он в эфире Первого канала.

Посол Антонов добавил, что американцы приостановили стратегический диалог с началом проведения Россией специальной военной операции на Украине. Дипломат указал, что американская сторона заявила о не приоритетности данного вопроса в сложившихся условиях.

«С 25 февраля по инициативе Вашингтона стратдиалог, как мы его называем, заморожен на неопределенное время. Нам было сказано, что контроль над вооружениями не является для администрации приоритетом в условиях проведения Россией специальной военной операции», - подытожил посол Анатолий Антонов.

Немногим ранее высокопоставленный дипломат выразил мнение, что очередные поставки дальнобойных ракетных систем  Украине со стороны западных партнеров не смогут значительно повлиять на ситуацию. Он заметил, что данная тема уже успела собрать вокруг себя множество разговоров и спекуляций.

Антонов также заявил, что, в случае поставок дальнобойных ракет из США на Украину, Россия предпримет адекватные ответные меры на эти поставки.

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