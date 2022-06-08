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Антонов: поставки дальнобойных систем Киеву Западом не изменят положения дел

Алиса Краузе
01:25 08.06.2022
Антонов усомнился в значимости поставок Украине западных дальнобойных систем.
Антонов: поставки дальнобойных систем Киеву Западом не изменят положения дел
© Фото: Diego Herrera XinHua Globallookpress
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Очередные поставки вооружения Украине со стороны западных партнеров не смогут значительно повлиять на ситуацию. Соответствующее мнение высказал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат заметил, что сегодня у всех на слуху находится отправка Западом Киеву давно желанных последним дальнобойных систем. Эта тема, как указал посол, успела собрать вокруг себя множество разговоров и спекуляций.

«Никакие западные системы не изменят положения дел на земле», - с уверенностью заявил Антонов во время интервью в эфире Первого канала.

Ранее американская сторона сообщила, что в новом пакете военной помощи Украине со стороны США будут присутствовать четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS. Киев заверил, что не намерен использовать данное вооружение для атаки по территории России.

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