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Экс-замглавы Ульяновской области Костомаров назначен первым замруководителя администрации главы ДНР

Марина Крижановская
23:30 08.06.2022
Заместителем Председателя Правительства ДНР назначен экс-помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев.
Экс-замглавы Ульяновской области Костомаров назначен первым замруководителя администрации главы ДНР
© Фото: sovetmo.ru
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Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 8 июня подписал еще два указа о назначении новых чиновников на ответственные посты в республике.

Так, первым заместителем руководителя администрации главы ДНР назначен представитель Ульяновской области Александр Костомаров. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя области. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

«Указом Главы ДНР №270 от 8 июня 2022 года Костомаров Александр Константинович назначен первым заместителем Руководителя Администрации Главы Донецкой Народной Республики. Документ вступает в силу со дня его подписания», - опубликована соответствующая информация на сайте.

Также был назначен заместитель Председателя Правительства ДНР. Этот пост занял Евгений Солнцев. Прежде он имел должность помощника министра строительства и ЖКХ России.

«Указом Главы ДНР №274 от 8 июня 2022 года Солнцев Евгений Александрович назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики», - приводится информация на официальном сайте главы ДНР.

Также сообщалось о назначении председателем правительства ДНР Виталия Хоценко. Перед этим Денис Пушилин подписал указ об отправке правительства Донецкой республики в отставку.

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