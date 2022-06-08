«Фантастический уровень подготовки»: Ильницкий об инструкторах во время восхождения на Эльбрус

Андрей Ильницкий отметил, что группу вел, в том числе, мастер спорта по альпинизму Виталий Шкель, который установил рекорд восхождения на самую высокую точку Европы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Советник Министра обороны России Андрей Ильницкий рассказал о мастерстве профессиональных инструкторов, которые сопровождали команду альпинистов во время восхождения на гору Эльбрус в честь Дня России. Представитель военного ведомства указал, что группу вел, в том числе, мастер спорта по альпинизму Виталий Шкель, который установил рекорд восхождения на самую высокую точку Европы.

«Какой-то фантастикой смотрится тот уровень боевой и физической подготовки, которую демонстрируют офицеры и прапорщики, сотрудники Центра горной подготовки и выживания “Терскол”. Они нас вели. Они нас готовили. В том числе, нашу группу вел легендарный Виталий Шкель. Прапорщик. Трехкратный чемпион мира. Рекорд по Эльбрусу с отметкой Азау. Это 2 100 метров. Он забегает! Кто понимает хоть чуть-чуть, что такое горы, где не только вот такой 40 градусов уклон, но и отсутствие кислорода», - объясняет советник Министра обороны России Сергея Шойгу.

Кроме того Ильницкий рассказал о трудностях во время спуска с горы, указав на изменчивость погодных условий.

Напомним, изначально планировалось покорять высоту Эльбруса к 30-летию подписания декларации о государственном суверинете РСФСР, впоследствии ставшим Днем России. Однако участники восхождения, а именно профессиональные военнослужащие, телеведущие, ученые и предприниматели осуществили ее штурм раньше, практически на неделю.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.