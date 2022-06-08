«Я на вершине, счастлив и нем»: как участники восхождения на Эльбрус описывают подъем на самую высокую точку Европы

Советник Министра обороны России рассказал, что вершина Эльбруса была взята без потерь, а также все цели проекта, включая демонстрацию силы духа россиян, исполнены.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Участники уникального военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх» установили на самой высокой вершине Европы - Эльбрусе - Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны. В составе команды были как профессиональные военнослужащие, так и гражданские, среди которых телеведущие, ученые и предприниматели. Восхождение на Эльбрус было приурочено ко Дню России.

Для участников восхождения последние десять метров стали одними из самых сложных в жизни, ведь они преодолели многочасовой подъем, кислородное голодание и, главное, - борьбу с самим собой. Буквально в нескольких шагах находится знаменитый треугольник, обозначающий высоту в 5642 метра - это пик Эльбруса. На глазах у многих участников проступили слезы.

О деталях волевого маршрута с самой высокой точки России и Европы рассказал советник Министра обороны России Андрей Ильницкий, который стал идейным вдохновителем военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх».

«Мы потом, уже здесь начали делиться. В очках же поднимаешься. Не видишь глаза другого. Ну, у всех были слезы. Это правда. Потому что мы это сделали. Это эмоции людей, что-то в этой жизни решивших и доказавших. Себе, стране, окружению. Это сильные эмоции, поверьте», - описывает Ильницкий.

Изначально планировалось покорять высоту Эльбруса к 30-летию подписания декларации о государственном суверинете РСФСР, впоследствии ставшим Днем России. Однако участники восхождения осуществили ее штурм раньше, практически на неделю. В испытание вмешалась погода, поэтому подниматься пришлось накануне празднований. Альпинисты отмечают, что они буквально просочились в единственное погодное «окно» с риском для жизни. Любопытно, но ряд коммерческих групп пойти в горы не решились.

«На горе условия были идеальные, а вот во время спуска пошел снег, ветер, погода моментально испортилась. Наши инструкторы из Центра горной подготовки нас предупреждали. Мы были минут 15 на самой вершине и потом должны были быстро начинать спускаться», - добавил Ильницкий.

Для советника генерального директора госкорпорации Роскосмос Николая Севостьянова с восхождением на Эльбрус сбылась давняя мечта. Его первая попытка покорить вершину горы еще в 80-х годах завершилась неудачей. Теперь конструктор космических аппаратов признается, что так близко к звездам он еще никогда не подбирался.

«Все восхождение в голове была песня Высоцкого “Вершина”. И когда мы поднялись, я хотел селфи снять, сказать слова “Вот я на вершине. Я счастлив и нем. И только немного завидую тем, у кого вершины еще впереди”. И вы знаете, у меня так перехватило горло. От эмоций, не от усталости. От эмоций. Что я даже просто не смог выговорить эти слова», - поделился Севастьянов.

Также настоящей звездой восхождения стала российская телеведущая Анна Шафран, которая была единственной девушкой в группе. И руководители группы и инструкторы в ней не сомневались, ведь за плечами Анны - внушительный опыт сотрудничества с Министерством обороны РФ.

«У нас был очень жесткий график тренировок. Здесь, в предгорьях Эльбруса и на самой горе. Тренировки были такие, что многие из нас просто умирали. Собственно, я не была исключением. Но пришлось, в любом случае, собрать волю в кулак, как нас учат военные, и сконцентрировать абсолютно все усилия, чтобы совершить этот бросок. Честно признаться, я в какой-то момент, подумала, что не получится. Но! Стало понятно, Что значит настоящие специалисты и инструкторы, которые знают свое дело. Которые заботятся о безопасности и знают, как сделать так чтобы ты точно дошел», - рассказывает Шафран.

На мастерство инструкторов на восхождении указал и советник главы Минобороны.

«Фантастикой смотрится тот уровень боевой и физической подготовки, которую демонстрируют офицеры и прапорщики, сотрудники Центра горной подготовки и выживания “Терскол”. Они нас вели. Они нас готовили. В том числе, нашу группу вел легендарный Виталий Шкель. Прапорщик. Трехкратный чемпион мира. Рекорд по Эльбрусу с отметкой Азау. Это 2 100 метров. Он забегает! Кто понимает хоть чуть-чуть, что такое горы, где не только вот такой 40 градусов уклон, но и отсутствие кислорода. Он забегает в этих условиях за три минуты. Рекорд мира - три часа восемь минут», - объяснил Ильницкий.

Советник Министра обороны России рассказал, что вершина Эльбруса была взята без потерь, а также все цели проекта, включая демонстрацию силы духа россиян, исполнены.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.