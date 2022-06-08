Армия Армия Армия

«Я на вершине, счастлив и нем»: как участники восхождения на Эльбрус описывают подъем на самую высокую точку Европы

Виталий Никулин
21:30 08.06.2022
Советник Министра обороны России рассказал, что вершина Эльбруса была взята без потерь, а также все цели проекта, включая демонстрацию силы духа россиян, исполнены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Участники уникального военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх» установили на самой высокой вершине Европы - Эльбрусе - Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны. В составе команды были как профессиональные военнослужащие, так и гражданские, среди которых телеведущие, ученые и предприниматели. Восхождение на Эльбрус было приурочено ко Дню России.

Для участников восхождения последние десять метров стали одними из самых сложных в жизни, ведь они преодолели многочасовой подъем, кислородное голодание и, главное, - борьбу с самим собой. Буквально в нескольких шагах находится знаменитый треугольник, обозначающий высоту в 5642 метра - это пик Эльбруса. На глазах у многих участников проступили слезы.

О деталях волевого маршрута с самой высокой точки России и Европы рассказал советник Министра обороны России Андрей Ильницкий, который стал идейным вдохновителем военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх».

«Мы потом, уже здесь начали делиться. В очках же поднимаешься. Не видишь глаза другого. Ну, у всех были слезы. Это правда. Потому что мы это сделали. Это эмоции людей, что-то в этой жизни решивших и доказавших. Себе, стране, окружению. Это сильные эмоции, поверьте», - описывает Ильницкий.

Изначально планировалось покорять высоту Эльбруса к 30-летию подписания декларации о государственном суверинете РСФСР, впоследствии ставшим Днем России. Однако участники восхождения осуществили ее штурм раньше, практически на неделю. В испытание вмешалась погода, поэтому подниматься пришлось накануне празднований. Альпинисты отмечают, что они буквально просочились в единственное погодное «окно» с риском для жизни. Любопытно, но ряд коммерческих групп пойти в горы не решились.

«На горе условия были идеальные, а вот во время спуска пошел снег, ветер, погода моментально испортилась. Наши инструкторы из Центра горной подготовки нас предупреждали. Мы были минут 15 на самой вершине и потом должны были быстро начинать спускаться», - добавил Ильницкий.

Для советника генерального директора госкорпорации Роскосмос Николая Севостьянова с восхождением на Эльбрус сбылась давняя мечта. Его первая попытка покорить вершину горы еще в 80-х годах завершилась неудачей. Теперь конструктор космических аппаратов признается, что так близко к звездам он еще никогда не подбирался.

«Все восхождение в голове была песня Высоцкого “Вершина”. И когда мы поднялись, я хотел селфи снять, сказать слова “Вот я на вершине. Я счастлив и нем. И только немного завидую тем, у кого вершины еще впереди”. И вы знаете, у меня так перехватило горло. От эмоций, не от усталости. От эмоций. Что я даже просто не смог выговорить эти слова», - поделился Севастьянов.

Также настоящей звездой восхождения стала российская телеведущая Анна Шафран, которая была единственной девушкой в группе. И руководители группы и инструкторы в ней не сомневались, ведь за плечами Анны - внушительный опыт сотрудничества с Министерством обороны РФ.

«У нас был очень жесткий график тренировок. Здесь, в предгорьях Эльбруса и на самой горе. Тренировки были такие, что многие из нас просто умирали. Собственно, я не была исключением. Но пришлось, в любом случае, собрать волю в кулак, как нас учат военные, и сконцентрировать абсолютно все усилия, чтобы совершить этот бросок. Честно признаться, я в какой-то момент, подумала, что не получится. Но! Стало понятно, Что значит настоящие специалисты и инструкторы, которые знают свое дело. Которые заботятся о безопасности и знают, как сделать так чтобы ты точно дошел», - рассказывает Шафран.

На мастерство инструкторов на восхождении указал и советник главы Минобороны.

«Фантастикой смотрится тот уровень боевой и физической подготовки, которую демонстрируют офицеры и прапорщики, сотрудники Центра горной подготовки и выживания “Терскол”. Они нас вели. Они нас готовили. В том числе, нашу группу вел легендарный Виталий Шкель. Прапорщик. Трехкратный чемпион мира. Рекорд по Эльбрусу с отметкой Азау. Это 2 100 метров. Он забегает! Кто понимает хоть чуть-чуть, что такое горы, где не только вот такой 40 градусов уклон, но и отсутствие кислорода. Он забегает в этих условиях за три минуты. Рекорд мира - три часа восемь минут», - объяснил Ильницкий.

Советник Министра обороны России рассказал, что вершина Эльбруса была взята без потерь, а также все цели проекта, включая демонстрацию силы духа россиян, исполнены.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:45 Армия
Видео
«Погода испортилась»: советник главы Минобороны о трудностях во время спуска с Эльбруса
21:44 Армия
МО РФ: ВСУ готовят артудары из Сумской области по России для провокации ответного огня
19:55 Армия
Видео
«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус
19:28 В стране и мире
Правительство Донецкой Народной республики отправлено в отставку
15:25 В стране и мире
Видео
Лавров прибыл в Ереван на встречу с руководством Армении
Популярное
Видео
«Я на вершине, счастлив и нем»: как участники восхождения на Эльбрус описывают подъем на самую высокую точку Европы
Видео
«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус
Британский наемник Пиннер в суде ДНР признал вину по делу о насильственном захвате власти
Видео
В МО РФ раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска
Видео
Минобороны России: высокоточными ракетами поражен бронетанковый завод в Харькове
Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.