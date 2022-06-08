«Погода испортилась»: советник главы Минобороны о трудностях во время спуска с Эльбруса

Также Андрей Ильницкий рассказал, что у участников проступили слезы после взятия вершины горы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во время восхождения на гору Эльбрус в честь Дня России погодные условия были идеальными, однако когда участники подъема начали спускаться, погода моментально испортилась. О деталях восхождения на самую высокую точку Европы рассказал советник Министра обороны России Андрей Ильницкий.

«На горе условия были идеальны, а вот во время спуска пошел снег, ветер. Погода моментально испортилась, собственно, наши инструкторы из Центра горной подготовки нас об этом предупреждали, и поэтому на горе мы были, собственно, минут 15, на самой вершине, потом мы должны были быстро начать спускаться», - описывает Ильницкий.

Кроме того, советник главы Минобороны описал эмоции участников подъема. По его словам, эмоции были яркими и у многих альпинистов проступили слезы, когда они достигли пика Эльбруса.

Напомним, в составе команды были как профессиональные военнослужащие, так и гражданские, среди которых телеведущие, ученые и предприниматели. Участники уникального военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх» установили на самой высокой вершине Европы Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.