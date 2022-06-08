«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус

В рамках проекта «Россия - движение вверх» высоту Эльбруса планировалось штурмовать в честь Дня России, однако ее взяли раньше.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий описал эмоции участников восхождения на гору Эльбрус в честь Дня России. По его словам, во время подъема у всех проступили слезы.

«У всех были слезы. Это правда, потому что мы это сделали. Это эмоции людей, что-то для себя в этой жизни решивших и доказавших себе, стране, окружению. Это сильные эмоции, поверьте», - сказал Ильницкий в беседе со «Звездой».

Напомним, в рамках военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх» высоту Эльбруса планировалось штурмовать в честь Дня России. Однако ее взяли раньше, практически за неделю. Позади многочасовой подъем, кислородное голодание, борьба с самим собой.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.