«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус
В рамках проекта «Россия - движение вверх» высоту Эльбруса планировалось штурмовать в честь Дня России, однако ее взяли раньше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий описал эмоции участников восхождения на гору Эльбрус в честь Дня России. По его словам, во время подъема у всех проступили слезы.
«У всех были слезы. Это правда, потому что мы это сделали. Это эмоции людей, что-то для себя в этой жизни решивших и доказавших себе, стране, окружению. Это сильные эмоции, поверьте», - сказал Ильницкий в беседе со «Звездой».
Напомним, в рамках военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх» высоту Эльбруса планировалось штурмовать в честь Дня России. Однако ее взяли раньше, практически за неделю. Позади многочасовой подъем, кислородное голодание, борьба с самим собой.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.