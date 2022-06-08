В стране и мире Парламент ДНР поддержал кандидатуру Хоценко на должность председателя правительства Игнат Далакян Соответствующее постановление вступает в силу со дня его принятия. © Фото: Нина Зотина РИА Новости Читайте нас на: Парламент Донецкой Народной Республики поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства. Об этом говорится в сообщении Народного совета ДНР. «Сегодня, 8 июня, в рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты приняли постановление "О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», - говорится в заявлении на сайте Народного совета ДНР. Согласно заявлению, соответствующее постановление вступает в силу со дня его принятия. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отправил правительство ДНР в отставку. Согласно указу, глава ДНР освободил от своей должности председателя правительства республики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика