Мантуров: Хоценко достойно проявил себя как куратор работы с регионами в Минпромторге

Глава Минпромторга РФ отметил, что в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, Виталий Хоценко сможет рассчитывать на поддержку ведомства.

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Виталий Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном Министерстве. Об этом рассказал «Звезде» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Его назначение на столь ответственную должность в текущих условиях - уникальная возможность применить лучшие профессиональные и человеческие качества, о которых знает и команда Минпромторга, и руководители промышленных ведомств в регионах России», - считает Мантуров.

Глава Минпромторга РФ добавил, что в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса Донецкой Народной Республики, Виталий Хоценко сможет рассчитывать на поддержку ведомства.

Ранее парламент Донецкой Народной Республики поддержал кандидатуру Хоценко на должность председателя правительства. Согласно заявлению, соответствующее постановление вступает в силу со дня его принятия.