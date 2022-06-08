«Работала гаубичная артиллерия»: как выглядит центр Донецка после падения снаряда ВСУ

От взрыва вылетели окна близлежащих домов, и больше всего пострадал киоск с прессой, где находилась женщина, которая получила осколочные ранения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В центр Донецка прямо в середину проезжей части на улице Университетская угодил украинский снаряд. Об этом рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов. Судя по образовавшейся воронке, по местности работала гаубичная артиллерия.

Кроме того, в результате взрыва была повреждена линия электропередач, в настоящее время ее восстанавливают. Также от разрыва снаряда вылетели окна близлежащих домов, и больше всего пострадал киоск с прессой. Женщина, которая находилась внутри киоска, получила осколочные ранения. При этом вместе с ней находилась девочка, но она, по словам очевидцев, отделалась испугом.

Напомним, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр города. По его словам, есть попадания снарядов в районе площади Ленина.

Ранее министр иностранных дел Донецкой Народной республики Наталья Никонорова сообщила, что властями разработан специальный военный план, реализация которого позволит добиться прекращения обстрелов Донецка украинской армией в ближайшее время.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.