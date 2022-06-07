Глава МИД ДНР заявила о наличии военного плана по прекращению обстрелов Донецка

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Министр иностранных дел Донецкой Народной республики Наталья Никонорова сообщила, что властями разработан специальный военный план, реализация которого позволит добиться прекращения обстрелов Донецка украинской армией в ближайшее время. Глава дипведомства подчеркнула, что «перспективы освобождения республики уже близки».

«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», - цитирует РИА Новости слова Никоноровой.

Напомним, в течение дня 6 июня в Донецкой Народной Республике погибли семь мирных граждан, еще 16 человек пострадали в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ. Атакам подверглись Донецк, Ясиноватая, Макеевка и Горловка.