Глава МИД ДНР заявила о наличии военного плана по прекращению обстрелов Донецка
Министр иностранных дел Донецкой Народной республики Наталья Никонорова сообщила, что властями разработан специальный военный план, реализация которого позволит добиться прекращения обстрелов Донецка украинской армией в ближайшее время. Глава дипведомства подчеркнула, что «перспективы освобождения республики уже близки».
«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», - цитирует РИА Новости слова Никоноровой.
Напомним, в течение дня 6 июня в Донецкой Народной Республике погибли семь мирных граждан, еще 16 человек пострадали в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ. Атакам подверглись Донецк, Ясиноватая, Макеевка и Горловка.