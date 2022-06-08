Мэр Донецка заявил об обстреле центральной части города ВСУ
По словам мэра города, есть попадания в районе площади Ленина.
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Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Донецк. Об этом заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина», - написал в своем Telegram-канале мэр Донецка.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Горловки из РСЗО «Град» и РСЗО «Ураган» Вооруженными силами Украины. Сообщалось, что ВСУ выпустили 14 ракет по городу за пять минут.