Мэр Донецка заявил об обстреле центральной части города ВСУ

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Горловки из РСЗО «Град» и РСЗО «Ураган» Вооруженными силами Украины . Сообщалось, что ВСУ выпустили 14 ракет по городу за пять минут.

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