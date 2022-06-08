Гроза небес: кадры работы комплексов «Бук» и «Тор» в зоне специальной военной операции

Как сообщили в Минобороны, «Торы» прикрывают более мощные «Буки». Расчеты постоянно меняют позиции, чтобы не попасть под огонь противника - в ВСУ специально пытаются поразить именно зенитчиков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М2» в ходе специальной военной операции.

«Группировка ПВО отслеживает и сбивает все, что представляет угрозу для наших войск и мирных жителей - самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты», - говорится в сообщении от МО РФ.

Как сообщили в Минобороны, «Торы» прикрывают более мощные «Буки». Расчеты постоянно меняют позиции, чтобы не попасть под огонь противника - в ВСУ специально пытаются поразить именно зенитчиков.

«Мы понимаем, что на нас лежит высокая большая ответственность. За жизни наших ребят, за нашу Родину. И мы стараемся максимум сосредоточиться на выполнении поставленной задачи защиты наших войск с воздуха», - признался начальник расчета российского ЗРК Егор.

Об успехах ПВО ВС РФ рассказывал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, за последние сутки средствами ПВО были сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также 11 беспилотников.

Кроме этого, Конашенков раскрыл потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов