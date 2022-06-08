В МО РФ заявили об уничтожении в воздухе украинских истребителей МиГ-29 и вертолета Ми-8

Также сбиты 11 беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, добавили в российском военном ведомстве.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские средства ПВО уничтожили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 под Снегиревкой, а также вертолет Ми-8 в районе села Белая Криница в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также удалось сбить 11 беспилотников в районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские Донецкой Народной Республики, Изюм, Дергачи Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.

Конашенков добавил, что силы ПВО обнаружили и сбили три ракеты, которые выпустили вооруженные силы Украины из комплексов «Точка-У» и пять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Чернобаевки под Херсоном.

Ранее съемочная группа «Звезды» показала, как российские средства ПВО уничтожают воздушные цели в украинском небе в ходе спецоперации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов