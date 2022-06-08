Армия Лавров заявил, что спецоперация ВС РФ продвигается по плану и достигает поставленных задач Тимур Шерзад По словам Лаврова, особое внимание в ходе спецоперации уделяется минимизации ущерба для военнослужащих ВС РФ, ЛНР и ДНР, а также для гражданского населения. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что специальная военная операция по демилитаризации Украины продвигается по плану. «Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. И рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач, при этом уделяя особое внимание минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения, ну, и, конечно, для военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик», - рассказал Лавров журналистам о своим переговорах с турецким коллегой в Анкаре. Более конкретно о ходе спецоперации сообщили в Минобороны России. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил о значительных потерях украинской группировки на Донбассе. Также в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении в воздухе двух украинских истребителей МиГ-29 и вертолета Ми-8. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика