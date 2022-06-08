Оперативно-тактическая авиация поразила 63 района скопления украинских войск за сутки
В Минобороны России озвучили суточные итоги боевой работы оперативно-тактической авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения», - заявил Конашенков.
Также Конашенков раскрыл потери украинской стороны, понесенные ею в ходе освобождения Святогорска. По его словам, было уничтожено более 300 украинских националистов и десятки единиц военной техники.
Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил о поражении высокоточными ракетами бронетанкового завода в Харькове, где Украина ремонтировала и обслуживала технику для ВСУ.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов