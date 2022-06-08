Оперативно-тактическая авиация поразила 63 района скопления украинских войск за сутки

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, в результате ударов авиации было уничтожено более 160 украинских националистов.

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В Минобороны России озвучили суточные итоги боевой работы оперативно-тактической авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения», - заявил Конашенков.

Также Конашенков раскрыл потери украинской стороны, понесенные ею в ходе освобождения Святогорска. По его словам, было уничтожено более 300 украинских националистов и десятки единиц военной техники.

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил о поражении высокоточными ракетами бронетанкового завода в Харькове, где Украина ремонтировала и обслуживала технику для ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов