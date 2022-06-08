Минобороны России: высокоточными ракетами поражен бронетанковый завод в Харькове
В Минобороны России заявили о поражении высокоточными ракетами воздушного базирования бронетанкового завода в Харькове. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ», - сообщил Конашенков.
Также, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены два пункта управления, 13 районов сосредоточения украинских войск и батарея РСЗО «Ураган» в районе города Харьков.
Кроме этого, как заметил Игорь Конашенков, этим видом ракет были уничтожены четыре склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Малиновка (Харьковская область), Спорное (ДНР), Звановка (ЛНР). А в районе Чугуева Харьковской области было уничтожено и хранилище топлива для техники ВСУ.
Также в Минобороны России раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов