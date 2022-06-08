Основная ударная сила: как работают современные Ми-35 в ходе спецоперации

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Неуправляемыми ракетами по заданному квадрату. Резкое снижение и на вираж. Внизу - засеянное поле. Ровный рельеф - всегда большая опасность. Противник может достать «Стингером» или «Иглой».

В овраг, где не достанут ПЗРК ВСУ. Потом увеличивая скорость и из зоны поражения на базу: для дозаправки и перезарядки.

Ударный Ми-35 - младший брат легендарного советского «Крокодила» Ми-24 - только внешне похож на винтокрылого родственника. Летчики говорят, что начинка здесь совершенно другая.

Машина оборудована современными радиоэлектронными приборами и обзорно-прицельной системой. Установлена подвижная спаренная 23-мм пушка, в отличие от статичной одинарной на предшественнике. Командир «тридцатьпятого» Николай, только что вернувшийся с очередного боевого вылета, продолжает перечислять отличия.

«Установили новейшие двигатели ВК-2500, которые по мощности намного больше, чем стояли предыдущие. Также укоротили крылья и убрали вспомогательную гидросистему уборки шасси для того, чтобы облегчить вертолет и установить новейшее оборудование», - описал командир вертолета Ми-35.

Уходить от «Стингеров» помогает бортовой комплекс обороны - система, выжигающая навигационную «начинку» у летящего снаряда. В результате он падает на землю, не долетая до цели.

Также, конечно, служит делу сирийский опыт. С ПЗРК западного производства впервые пришлось столкнуться в арабской республике, вспоминает Николай. Но здесь, на Харьковском направлении, плотность огня намного больше.

Иногда кажется, что бойцы ВСУ даже не задумываются о результате своей беспорядочной стрельбы, удивляется летчик. Главное для них - выпустить побольше зарядов. Однако даже в такой напряженной боевой обстановке наши ребята продолжают уверенно и спокойно выполнять задачи.

«Задачи бывают разные. Это уничтожение живой силы противника, опорных пунктов, артиллерии, иногда танков и другой бронированной, легкобронированной техники», - отметил командир вертолета Ми-35 Николай.

Экипажи Ми-35 выполняют по несколько боевых вылетов в день. Новые цели от разведки приходят постоянно. Работают в составе смешанных вертолетных групп.

Эти вертолеты - основная ударная сила в смешанной группе. Значит именно ракеты «тридцатьпятых» должны подавить попытку наступления, уничтожить очередной танк, БТР или минометный расчет, подобравшийся к нашим позициям слишком близко. Передний край ждет помощи с воздуха. Вместе с ними в небо поднимаются Ми-8 и ночной охотник - Ми-28.