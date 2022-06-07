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В НАО ведутся поиски пропавшего первого замгендиректора VK

Алексей Курильченко
08:33 07.06.2022
По неподтвержденным данным, Владимир Габриелян и его друг погибли при катании на везедеходе.
© Видео: Вконтакте, Владимир Габриелян © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Первый замгендиректора компании VK Владимир Габриелян пропал во время катания на везедходе в Ненецком автономном округе. Габриелян отправился в округ вместе со своей женой и двумя друзьями. На данный момент ведутся поиски, МЧС направило на место судно на воздушно подушке.

По данным РИА Новости, Габриелян и один из его друзей погибли. На странице Габриеляна 3 мая были опубликованы видео с вездеходами - на данный момент это его последняя публикация.

В феврале водолазы обнаружили тело бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который утонул в Москве-реке в Одинцовском районе. Об исчезновении Ялунина стало известно 6 февраля. Он уехал кататься на квадроцикле и пропал.

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