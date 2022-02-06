СМИ: бывший замминистра юстиции РФ пропал в Подмосковье

По информации прессы, бывший заместитель министра юстиции Российской Федерации Владимир Ялунин пропал на территории Московской области. В настоящее время 70-летнего мужчину, согласно СМИ, ищут спасатели.

По имеющейся информации, экс-политик будто бы выехал на квадроцикле в поле и исчез. Мобильного телефона, уточняет пресса, у Ялунина при себе не было.

Поиски бывшего замглавы Минюста якобы ведутся с 18 часов. В процессе осмотра территории вблизи села Козино будто бы был обнаружен разлом льда.

Как указывает Telegram-канал «112», спасатели не исключают, что мужчина мог провалиться с транспортом под лед. В скором времени водоем будет обследован водолазами.