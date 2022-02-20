Обнаружено тело утонувшего в Москве-реке экс-замминистра юстиции Ялунина

Водолазы обнаружили тело бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который утонул в Москве-реке в Одинцовском районе. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14:33 мск. Проводятся следственные мероприятия», - сообщили в экстренных службах.

Об исчезновении Ялунина стало известно 6 февраля. Он уехал кататься на квадроцикле и пропал. К поискам бывшего чиновника были направлены спасатели и водолазы. Впоследствии подо льдом был обнаружен квадроцикл Ялунина.