Первая партия зерна отправлена в Крым из Запорожской области

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В Республику Крым со станции Мелитополь отправлена первая партия зерна из Запорожской области. В общей сложности товарный поезд насчитывает 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом.

Как сообщает РИА Новости, состав отправился с железнодорожной станции сегодня днем. Ранее большой гуманитарный конвой прибыл из России в освобожденный от украинских националистов Бердянск в Запорожской области. Организаторы благотворительной акции хотели, чтобы подарки, предназначенные маленьким жителям Бердянска, вручили именно в День защиты детей.

Напомним, в ООН не подтвердили обвинения Украины в адрес РФ в якобы краже зерна. До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу зерна из Украины.