В ООН не подтвердили обвинения Украины в адрес РФ в якобы краже зерна
До этого президент РФ отмечал, что Россия не препятствует вывозу зерна из Украины.
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Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что организация не подтверждает обвинения украинской стороны в адрес России о якобы краже зерна.
«Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения», - цитирует РИА Новости слова Дюжаррика с пресс-конференции.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения РФ в том, что она якобы не дает вывозить украинское зерно. Российский лидер подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу зерна из Украины. Вывозить его можно через порты, которые находятся под контролем Киева - однако для этого их придется разминировать.