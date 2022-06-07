В стране и мире В ООН не подтвердили обвинения Украины в адрес РФ в якобы краже зерна Елизавета Потейчук До этого президент РФ отмечал, что Россия не препятствует вывозу зерна из Украины. © Фото: Hartmut Schmidt imageBROKER.com Globallookpress Читайте нас на: Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что организация не подтверждает обвинения украинской стороны в адрес России о якобы краже зерна. «Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения», - цитирует РИА Новости слова Дюжаррика с пресс-конференции. Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения РФ в том, что она якобы не дает вывозить украинское зерно. Российский лидер подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу зерна из Украины. Вывозить его можно через порты, которые находятся под контролем Киева - однако для этого их придется разминировать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика