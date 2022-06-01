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Большой гумконвой отправился из Дагестана в освобожденный Бердянск

Виктория Косогляденко
12:03 01.06.2022
Организаторы благотворительной акции хотели, чтобы подарки, предназначенные маленьким жителям Бердянска, вручили именно в День защиты детей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Большой гуманитарный конвой отправился из Дагестана в освобожденный от националистов Бердянск в Запорожской области. Фуры везут продукты, лекарства, бытовую химию - в общей сложности это 600 тонн груза. Автоколонна уже пересекла границу России. За движением конвоя наблюдала Виктория Косогляденко.

«Большой гуманитарный конвой встречают в Запорожской области. Тридцать фур в составе колонны. В таком виде она проехала через весь юг страны. По недавно открытому коридору из Дагестана через Ростов, Таганрог и Мариуполь. Раньше та дорога считалась небезопасной - гуманитарку доставляли в объезд. Теперь можно сократить время в пути», - прокомментировала корреспондент.

Как раз сегодня машины должны прибыть в пункт назначения. Организаторы благотворительной акции хотели, чтобы подарки, предназначенные маленьким жителям Бердянска, вручили именно в День защиты детей.

Ранее в Минобороны России заявили, что авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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