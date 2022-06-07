Суд арестовал полмиллиарда рублей на счетах «дочки» Google по иску ВГТРК

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Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие российскому подразделению Google, на сумму 500 миллионов рублей по иску Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Отмечается, что обеспечительные меры вводятся в отношении американской Google LLC, ООО «Гугл», ирландским Google Commerce Limited и Google Ireland Limited с требованиями признать недействительными отказы от договора, обязать обеспечить доступ к YouTube-каналам и взыскать судебную неустойку.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на определение суда, предварительные слушания по иску назначены на 7 июля. Ранее стало известно, что сервисы Google начнут помечать как нарушителей российского законодательства. Кроме того, вводится запрет на распространение рекламы иностранного лица и его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования.

Напомним, компания Google приостанавила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах. В компании заявили о «чрезвычайных обстоятельствах», в связи с которыми возможность монетизировать свои видео на YouTube для ряда каналов приостановлена.

