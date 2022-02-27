Google приостановил монетизацию для российских государственных СМИ

Компания Google приостанавливает монетизацию российских государственных СМИ на свои платформах. Об этом сообщает агентство Reuters.

В компании заявили о «чрезвычайных обстоятельствах», в связи с которыми возможность монетизировать свои видео на YouTube для ряда каналов приостановлена. Кроме того, Google запретил использовать свои рекламные технологии для получения дохода СМИ на своих сайтах и в приложениях.

Ранее российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе запретила социальная сеть Facebook. Она также ограничила страницы телеканала «Звезда», РИА Новости и ряда других СМИ. В связи с этим Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян.