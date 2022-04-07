Сервисы Google начнут помечать как нарушителей российского законодательства

© Фото: pixabay

Шесть сервисов Google начнут помечать из-за нарушений российского законодательства. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства, посвященного закону «о приземлении».

Роскомнадзор вводит так называемые меры понуждения против ряда сервисов Google. Отныне пользователей будут информировать о том, что данное иностранное лицо нарушает законодательство. Кроме того, вводится запрет на распространение рекламы иностранного лица и его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования.

Ограничения вводятся в связи с тем, что компания не открыла филиал или представительство на территории РФ (или не учредила российское юридическое лицо) и не разместила на информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Поиск Google, магазин приложений Google Play, видеохостинг YouTube, музыкальный сервис YouTube Music, сервисы электронной почты Gmail и Google Chat в скором времени начнут помечаться как нарушители в поисковике «Яндекс», объяснил в своем Telegram-канале замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. В ближайшее время ФАС также даст разъяснения по поводу ситуации игрокам рекламного рынка.

В Роскомнадзоре уточняют, что ограничения будут действовать до полного устранения американской компанией нарушений российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространять угрозы в отношении граждан России через рекламные ролики на видеохостинге YouТube.