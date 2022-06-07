Шойгу обменялся мнениями и оценками ситуации по Украине и Сирии с турецким коллегой

Главы военных ведомств двух стран обсудили безопасность судоходства в Черном море и решение проблемы вывоза зерна с территории Украины.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине и в Сирии, сообщает российское военное ведомство.

Беседа проходила сегодня по телефону по инициативе турецкой стороны. Главы военных ведомств двух стран обсудили безопасность судоходства в Черном море и обеспечение вывоза зерна с Украины.

Стороны отметили важность сотрудничества по обеспечению стабильности в Сирии. Москва и Анкара продолжат взаимодействие по данным вопросам.

Ранее Шойгу заявил, что Луганская Народная Республика уже освобождена на 97 процентов. Кроме этого, министр обороны России озвучил точное количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов