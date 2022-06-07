Только за последние пять дней, по словам министра обороны России, в плен сдалось 126 военнослужащих ВСУ. Всего же их количество значительно превышает планку в шесть тысяч человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил точное количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ. Он сделал это в ходе селекторного совещания в оборонном ведомстве России.

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ, их общее количество составляет шесть тысяч четыреста восемьдесят девять человек», - заметил Шойгу.

Кроме этого, за последние 10 дней, как добавил Шойгу, уничтожена 51 единица зарубежной военной техники, принадлежащей Украине. В это число входит 12 боевых бронированных машин, 21 155-мм гаубица, две установки РСЗО и 16 беспилотников.

Также Шойгу заявил об освобождении 97 процентов территории Луганской Народной Республики. По его словам, освобождены и жилые кварталы Северодонецка - в данный момент продолжается взятие под контроль промышленной зоны города.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов