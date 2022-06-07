Захарова заявила, что Россия приостанавливает соглашение с Японией по морскому промыслу

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. По ее словам, соглашение позволяло японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», - говорится в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.

Ранее дипломат заявила, что Япония выразила «телефонный протест» в связи с прошедшим совместным патрулированием акваторий Японского и Восточно-Китайского морей, в котором приняли участие стратегические бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая. Мария Захарова подчеркнула, что японские претензии были отклонены как «безосновательные и нелепые по своей форме и содержанию».

Напомним, японские власти на фоне конфликта на Украине приняли решение ввести ограничения в адрес двух российских банков. Также под действие санкций попал один из банков Белоруссии.