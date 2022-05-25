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Захарова отреагировала на «протест» Японии из-за совместного патрулирования самолетов РФ и Китая

Алексей Курильченко
19:50 25.05.2022
Дипломат заявила, что Токио выражен протест в связи с попыткой увязать учения со спецоперацией на Украине.
Захарова отреагировала на «протест» Японии из-за совместного патрулирования самолетов РФ и Китая
© Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Япония выразила «телефонный протест» в связи с прошедшим совместным патрулированием акваторий Японского и Восточно-Китайского морей, в котором приняли участие стратегические бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая. Она отметила, что Токио неоднократно пытался извратить цели традиционных учебных мероприятий двух стран и даже увязать их с проведением спецоперации на Украине.

«При этом сама Япония в русле курса администрации Фумио Кисиды на ускоренное наращивание военно-политического сотрудничества с США и внерегиональными "чужаками" из НАТО проводит вблизи российских границ беспрецедентные по масштабу совместные военные учения, открыто декларируя их направленность против мнимой "российской угрозы"... Параллельно в японском политистеблишменте, видимо подзабывшем о трагедии Хиросимы и Нагасаки, разворачивается дискуссия о целесообразности участия Токио в совместных с Вашингтоном ядерных миссиях», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что японские претензии были отклонены как «безосновательные и нелепые по своей форме и содержанию». При этом японской стороне был выражен протест из-за попытки увязать патрулирования со спецоперацией на Украине.

Совместное патрулирование состоялось в акваториях Японского и Восточно-Китайского морей. В нем приняли участие стратегические бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая Ту-95МС и Хун-6К. Авиагруппу сопроводили российские истребители Су-30СМ. На отдельных этапах маршрута совместный авиапатруль сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.

Самолеты России и Китая действовали в соответствии с положениями международного права. Воздушное пространство иностранных государств не нарушено.

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