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Япония ввела санкции против банков России и Белоруссии

Алиса Краузе
05:15 07.06.2022
Япония ввела ограничения против банков РФ и частичный запрет на экспорт.
Япония ввела санкции против банков России и Белоруссии
© Фото: Ina Hesmer imageBROKER.com Globallookpress
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Японские власти на фоне конфликта на Украине приняли решение ввести ограничения в адрес двух российских банков. Также под действие санкций попал один из банков Белоруссии.

В соответствии с введенными мерами, которые вступают в силу 7 июня, в Японии будет действовать запрет на осуществление финансовых операций с данными банками, а их активы в стране, в случае наличия таковых, будут заморожены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел дальневосточного государства.

Помимо этого, по решению японского правительства, будет введен запрет на экспорт ряда товаров, которые распознаются как способствующие укреплению производственной базы РФ.

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