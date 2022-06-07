Япония ввела санкции против банков России и Белоруссии

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Японские власти на фоне конфликта на Украине приняли решение ввести ограничения в адрес двух российских банков. Также под действие санкций попал один из банков Белоруссии.

В соответствии с введенными мерами, которые вступают в силу 7 июня, в Японии будет действовать запрет на осуществление финансовых операций с данными банками, а их активы в стране, в случае наличия таковых, будут заморожены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел дальневосточного государства.

Помимо этого, по решению японского правительства, будет введен запрет на экспорт ряда товаров, которые распознаются как способствующие укреплению производственной базы РФ.