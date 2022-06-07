Держать дистанцию: корреспондент показал показал работу российских саперов в Мариуполе

По словам корреспондента «Звезды» Павла Кольцова, работы для саперов Международного противоминного центра в районе Мариуполя, где еще недавно кипели жаркие бои, хватает.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов показал работу российских саперов в районе Мариуполя.

«Саперы идут не друг за другом, но выходят с интервалом во времени, соблюдая дистанцию минимум в 15-20 метров, и вот так, постепенно, расширяя территорию обследования», - прокомментировал корреспондент.

По словам Павла Кольцова, работы для саперов Международного противоминного центра в районе Мариуполя, где еще недавно кипели жаркие бои, хватает.

«Например, тут были позиции украинских военных, и остались боеприпасы, «цинки» с патронами. Это патроны для крупнокалиберных пулеметов мгновенного зажигательного действия, они представляют реальную угрозу и тоже будут уничтожены», - подчеркнул корреспондент.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном очищении от мин территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Также Шойгу сообщил об освобождении города Святогорск в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов