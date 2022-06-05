В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нечем и не в чем: иностранные наемники на Украине пожаловались на отсутствие снабжения

Ян Брацкий
17:46 05.06.2022
Ранее в Минобороны РФ сообщили о значительном сокращении желающих из числа иностранных наемников воевать на Украине.
Нечем и не в чем: иностранные наемники на Украине пожаловались на отсутствие снабжения
© Фото: Matthew Hatcher, Keystone Press Agency, globallookpress
Читайте нас на:

Воюющие на Украине западные наемники все чаще жалуются на отсутствие оружия, боеприпасов, медикаментов и нормального обмундирования. И это после многомиллионных поставок на Украину западного вооружения, пишет канадская газета Toronto Star.

«Не хватает патронов и дополнительных магазинов для винтовок. Люди бросаются в бой в кроссовках и разномастной форме. Приобретение сильнодействующих болеутоляющих, таких как морфин, фентанил, кетамин и пропофол практически невозможно», - недоумевают авторы публикации.

На этом фоне все чаще появляются новости о коррупционных скандалах с участием украинских чиновников, которые попадаются на продаже западного оружия.

На этой неделе в Минобороны России заявили, что с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Как отметили в ведомстве, сотни иностранных наемников были уничтожены ударами российского высокоточного оружия большой дальности сразу же после прибытия на Украину. Это происходило еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания подразделений. При этом большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий. Причиной тому стал их низкий уровень подготовки и отсутствие реального боевого опыта, отметил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию, о начале которой 24 февраля сообщил президент Владимир Путин. Главная цель - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:11 В стране и мире
Видео
Ракетная «автономка»: как выглядит быт офицеров РВСН рядом с кнопкой «Пуск»
16:39 В стране и мире
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле Горловки украинскими националистами
16:32 В стране и мире
ВОЗ назвала количество инфицированных оспой обезьян
16:13 В стране и мире
Эрдоган заявил о неизменной позиции по расширению НАТО за счет Швеции и Финляндии
15:01 В стране и мире
Захарова ответила главе МВД ФРГ на обвинения спецслужб РФ в прослушке
Популярное
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Эксперт назвал признак, выдающий опасную для здоровья черешню
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Врач назвал условие для начала эпидемии оспы обезьян
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.