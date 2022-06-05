Нечем и не в чем: иностранные наемники на Украине пожаловались на отсутствие снабжения

Ранее в Минобороны РФ сообщили о значительном сокращении желающих из числа иностранных наемников воевать на Украине.

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Воюющие на Украине западные наемники все чаще жалуются на отсутствие оружия, боеприпасов, медикаментов и нормального обмундирования. И это после многомиллионных поставок на Украину западного вооружения, пишет канадская газета Toronto Star.

«Не хватает патронов и дополнительных магазинов для винтовок. Люди бросаются в бой в кроссовках и разномастной форме. Приобретение сильнодействующих болеутоляющих, таких как морфин, фентанил, кетамин и пропофол практически невозможно», - недоумевают авторы публикации.

На этом фоне все чаще появляются новости о коррупционных скандалах с участием украинских чиновников, которые попадаются на продаже западного оружия.

На этой неделе в Минобороны России заявили, что с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Как отметили в ведомстве, сотни иностранных наемников были уничтожены ударами российского высокоточного оружия большой дальности сразу же после прибытия на Украину. Это происходило еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания подразделений. При этом большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий. Причиной тому стал их низкий уровень подготовки и отсутствие реального боевого опыта, отметил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию, о начале которой 24 февраля сообщил президент Владимир Путин. Главная цель - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.