Армия Накрыть артиллерией: кадры поражения поставленных Норвегией украинских САУ Ранее об уничтожении одной из переданных Норвегией 155-мм самоходных гаубиц говорил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры поражения российской артиллерией самоходных артиллерийских установок ВСУ M109, поставленных Украине со стороны Норвегии. Ранее об уничтожении одной из переданных Норвегией 155-мм самоходных гаубиц говорил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении города Святогорск в Донецкой Народной Республике. Также, по словам Сергея Шойгу, налаживается мирная жизнь на освобожденных от украинского национализма территориях. Так, например, от мин полностью очищена территория комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика