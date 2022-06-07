Накрыть артиллерией: кадры поражения поставленных Норвегией украинских САУ
Ранее об уничтожении одной из переданных Норвегией 155-мм самоходных гаубиц говорил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры поражения российской артиллерией самоходных артиллерийских установок ВСУ M109, поставленных Украине со стороны Норвегии.
Ранее об уничтожении одной из переданных Норвегией 155-мм самоходных гаубиц говорил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении города Святогорск в Донецкой Народной Республике.
Также, по словам Сергея Шойгу, налаживается мирная жизнь на освобожденных от украинского национализма территориях. Так, например, от мин полностью очищена территория комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов