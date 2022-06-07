Шойгу заявил о полном очищении от мин территории «Азовстали» в Мариуполе
Территория мариупольского завода «Азовсталь» полностью очищена от мин, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.
«От мин полностью очищена территория завода «Азовсталь», в том числе его подземные сооружения. Завершено разминирование мариупольского морского порта», - сказал он.
Морские порты Мариуполя и Бердянска работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна, добавил глава российского военного ведомства. Мариупольский порт принял первые суда.
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, а на освобожденных территориях Донбасса налаживается мирная жизнь, подчеркнул Шойгу.
Ранее глава администрации Святогорска Владимир Бандура рассказал о поджоге скита в селе Татьяновка военнослужащими вооруженных сил Украины. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в том, что они не берегут людей, затягивают военные действия по указке Запада.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов