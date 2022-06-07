Шойгу: МО РФ и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного сообщения с освобожденными территориями

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Министерство обороны РФ и «Российские железные дороги» создали условия для возобновления железнодорожного сообщения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Началась доставка грузов в Мариуполь, Херсон и Бердянск. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Совместными усилиями Минобороны России и акционерного общества "Российские железные дороги" созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков - 1 200 километров», - заявил Шойгу.

Также министр сообщил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и Крымом.

В ходе совещания Шойгу также заявил, что Луганская Народная Республика уже освобождена на 97 процентов. Также освобождена значительная часть территории республик Донбасса по левому берегу реки Северский Донец.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов