Шойгу сообщил об открытии автосообщения между материковой частью РФ и Крымом

Также на крымский полуостров возобновлена подача воды по Северо-крымскому каналу.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и полуостровом Крым. Также на полуостров была возобновлена подача воды по Северо-крымскому каналу.

«Восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создает благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобожденных территориях», - заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.

По словам министра, потенциал крымского агрокомплекса составляет 10 миллионов зерновых культур и 1,4 миллиона овощных культур в год.

Также Шойгу сообщил о создании условий для возобновления железнодорожного сообщения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков - 1 200 километров.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов