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Минобороны России показало состояние памятника Святогорской Лавры с беспилотника

12:03 07.06.2022
Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, несмотря на боевые действия в Святогорске, никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало состояние памятника Святогорской Лавры с беспилотника. 

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, комментируя умышленный поджог православного деревянного скита в Святогорске украинскими националистами, затронул вопрос состояния православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры. 

«Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено», - подчеркнул он. 

Представленные снятые с беспилотника видеокадры актуального состояния Лавры позволят в этом убедиться. 

Также Игорь Конашенков заметил, что националисты препятствовали тушению подожженного ими скита в Святогорске.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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