Минобороны России показало состояние памятника Святогорской Лавры с беспилотника
Министерство обороны России показало состояние памятника Святогорской Лавры с беспилотника.
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, комментируя умышленный поджог православного деревянного скита в Святогорске украинскими националистами, затронул вопрос состояния православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры.
«Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено», - подчеркнул он.
Представленные снятые с беспилотника видеокадры актуального состояния Лавры позволят в этом убедиться.
Также Игорь Конашенков заметил, что националисты препятствовали тушению подожженного ими скита в Святогорске.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов