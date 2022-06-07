Армия Минобороны России показало состояние памятника Святогорской Лавры с беспилотника Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, несмотря на боевые действия в Святогорске, никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России показало состояние памятника Святогорской Лавры с беспилотника. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, комментируя умышленный поджог православного деревянного скита в Святогорске украинскими националистами, затронул вопрос состояния православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры. «Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено», - подчеркнул он. Представленные снятые с беспилотника видеокадры актуального состояния Лавры позволят в этом убедиться. Также Игорь Конашенков заметил, что националисты препятствовали тушению подожженного ими скита в Святогорске. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика