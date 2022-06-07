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Ударами российской авиации уничтожено более 170 украинских националистов за сутки

11:30 07.06.2022
Оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения неприятельских войск, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российская авиация уничтожила за минувшие сутки более 170 украинских националистов, девять танков, две установки РСЗО «Град», батарею полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая авиация смогла поразить 65 районов сосредоточения неприятельских войск.

Кроме того, ударами высокоточных ракет воздушного базирования поражено два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления украинских войск. В районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов.

Генерал-майор также отчитался об успехах российских средств ПВО. Так, за минувшие сутки уничтожены в воздухе 12 беспилотников противника в Харьковской и Николаевской областях.

Ранее «Звезда» показала, как российские артиллеристы в рамках спецоперации применили высокоточные управляемые снаряды «Краснополь». Для запуска боеприпасов использовались самоходные гаубицы «Мста-С».

Также корреспондент «Звезды» рассказал, как реактивные системы залпового огня «Град» Южного военного округа  уничтожают позиции украинских вооруженных сил, после чего расчеты РСЗО быстро снимаются с места.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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