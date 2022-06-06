Превосходство в небе и огонь по складам: как ВС РФ демонстрируют свою мощь в ходе спецоперации

На окраине населенного пункта Лозовая на специальном заводе восстанавливали и ремонтировали различную украинскую военную технику. А сейчас на передовую из данных производственных корпусов не попадет ни одна боевая машина или танк.

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Реактивные системы залпового огня «Град» Южного военного округа уничтожают позиции украинских вооруженных сил, после чего расчеты РСЗО быстро снимаются с места. Это тактика частых смен огневых позиций, которая позволяет эффективнее поражать мобильные артиллерийские батареи ВСУ, разрушать оборонительные сооружения, уничтожать пункты управления и при этом оставаться недосягаемыми для ответного огня.

В течение суток в результате точных ударов российской артиллерии было уничтожено свыше 300 националистов, десять танков, 17 специальных автомобилей и столько же орудий полевой артиллерий и минометов, а также две установки реактивных систем залпового огня «Град», из которых обстреливали Донецкую народную республику. У нацбатальонов становится все меньше боеприпасов. Так, российские батареи в районе Горловки накрыли огнем три склада.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники», - сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Причем эти показатели постоянно растут, например, за сутки российские боевые самолеты уничтожили четыре пункта управления ВСУ высокоточными ракетами. В 15 районах они наносили удары с воздуха по скоплениям техники и живой силы противника. Также украинская армия лишилась поставок бронетехники из Харьковской области благодаря ракетам большой дальности ВКС России.

На окраине населенного пункта Лозовая на специальном заводе восстанавливали и ремонтировали различную украинскую военную технику. А сейчас на передовую из данных производственных корпусов не попадет ни одна боевая машина или танк. Российские летчики в зоне спецоперации взяли полное превосходство в небе.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики», - добавил Конашенков.

Под удары с воздуха попадают не только американские радиолокационные станции, установленные на «Хаммеры», но и артиллерия, техника, а так же другое вооружение, прибывшее из Европы и из-за океана. На земле расчеты противовоздушной обороны не пропускают ни одной цели.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области», - сказал представитель военного ведомства.

Кроме того, Министерство обороны России опубликовало новые кадры, на которых сложившие оружие украинские военнослужащие рассказывают, что их обманывают и ведут на верную смерть, а чтобы они не сдавались, запугивают невыносимыми условиями в плену. Однако по их словам, в центре содержания к ним относятся лучше, чем их собственные командиры.

В Херсонской области, которая перешла под контроль российских Вооруженных Сил аграрии уже снимают урожаи и отправляют свою продукцию в Россию. Этого попросту не могли делать при киевском режиме. Открытие границы с Крымом позволило им приобрести топливо для сельскохозяйственной техники и необходимые удобрения перед посевной.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук и Николай Баранов.