Опубликованы кадры применения снарядов «Краснополь» против украинских танков

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Российские артиллеристы в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса применили высокоточные управляемые снаряды «Краснополь». Для запуска высокотехнологичного боеприпаса использовались самоходные гаубицы «Мста-С».

Основными целями для «Краснополя» могут быть бронетехника, склады боеприпасов, оружия и ГСМ, замаскированные командные пункты и узлы связи. Особенность снаряда заключается в возможности точно попасть в одиночную, ярко выраженную цель без пристрелки.

Ранее был опубликованы кадры применения реактивных систем залпового огня «Град» Южного военного округа в рамках спецоперации. Артиллеристы применяют тактику частых смен огневых позиций, которая позволяет эффективнее поражать мобильные артиллерийские батареи ВСУ, разрушать оборонительные сооружения, уничтожать пункты управления и при этом оставаться недосягаемыми для ответного огня.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов